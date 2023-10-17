Doğalgaz faturalarına 43 milyar TL’lik destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı keşifler sonrası vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinde sözler tutuldu. Nisan ayında tüm doğalgaz ödemelerini devlet karşılarken, o tarihten bu güne kadar da 25 metreküp doğalgaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor.

AYLIK 153 LİRA İNDİRİM

İlkbahar ve yaz aylarında doğalgaz tüketimleri oldukça düşen milyonlarca vatandaş son 3-4 aydır doğalgaz faturası ödemezken, artık havaların soğuması ve doğalgaz vanalarının açılması ile birlikte bu aydan itibaren 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere fatura ödemeleri yeniden başlayacak. Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak. Örneğin vatandaş ekimde 50 metreküp tüketimde bulunduysa 25 metreküpü yani 153 lirasını devlet ödemeye devam edecek, vatandaşa ise kalan 25 metreküp için 153 lira tutarında fatura çıkarılacak. Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.