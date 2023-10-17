Hibe edilen defne fideleri çiftçilere gelir kapısı oldu

Muğla'da hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hibe olarak defne fidesi dağıtılan çiftçiler, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan üründen gelir elde etmeye başladı. Bölgede çiftçiler bir taraftan ürünlerini hasat ederken diğer taraftan da defne yaprağını işleyerek baharat ve uçucu yağ elde ediyor. Kentte 4 mevsim yeşil kalan, Akdeniz coğrafyasına özgü parlak yeşil yaprakları olan defneden çıkarılan yağ, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılıyor.