‘Kentsel Dönüsüm Başkanlığı’ kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı' kuruldu. Bu başkanlık ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarının çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütüleceğini söyleyen Bakan Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüme yeni bir soluk getirdiklerini söyleyerek, "Yeni düzenlemelerle, inşallah ülkemizi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha hızlı bir şekilde dirençli hale getireceğiz. Türkiye Yüzyılına yakışır sağlam, güvenli, sıfır atık uyumlu, iklim dostu ve mahalle kültürünü yansıtan, akıllı şehir teknolojileriyle donatılmış geleceğin şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.