  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türkiye’nin “Uzay Milli Takımı” vitrine çıkacak

Türkiye’nin “Uzay Milli Takımı” vitrine çıkacak

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin “Uzay Milli Takımı” vitrine çıkacak
Türkiye'de son dönemde uzay sektörüne yönelik faaliyet gösteren firma ve kurumların SAHA Milli Uzay Endüstrisi Komitesi bünyesindeki iş birliği, bu alandaki yetenekleri uluslararası alanda vitrine çıkaracak. Dünyanın en büyük uzay organizasyonu Uluslararası Uzay Kongresi, TUA ve SAHA EXPO AŞ tarafından organize edilecek ve bu alandaki otorite, kurum ve firmaları 2026 yılında Antalya'da buluşturacak. Uzay sektörü açısından Türkiye için önemli bir prestij ve fırsat yaratacak etkinlik, 70'ten fazla ülkenin 10 binden fazla katılımcısı ile gerçekleştirilecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA