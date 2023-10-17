Türkiye’nin “Uzay Milli Takımı” vitrine çıkacak

Türkiye'de son dönemde uzay sektörüne yönelik faaliyet gösteren firma ve kurumların SAHA Milli Uzay Endüstrisi Komitesi bünyesindeki iş birliği, bu alandaki yetenekleri uluslararası alanda vitrine çıkaracak. Dünyanın en büyük uzay organizasyonu Uluslararası Uzay Kongresi, TUA ve SAHA EXPO AŞ tarafından organize edilecek ve bu alandaki otorite, kurum ve firmaları 2026 yılında Antalya'da buluşturacak. Uzay sektörü açısından Türkiye için önemli bir prestij ve fırsat yaratacak etkinlik, 70'ten fazla ülkenin 10 binden fazla katılımcısı ile gerçekleştirilecek.