Nava Konak hız kesmiyor

İzmir'in en gözde projeleri arasında yer alan Nava Konak, 23'ncü kata ulaştı. İzmir'in tam kalbinde, şehrin en çok gelişen ve değerlenen bölgesi Konak'ta hayata geçirilen Nava Konak projesi, 5 bin 112 metrekare alan üzerinde konumlandırıldı. Ofis, konut ve mağaza konseptiye tasarlanan, 25 katlı ve 174 bağımsız bölümden oluşan projede daireler 1+1'den 4+1'e kadar çeşitlilik gösteren seçenekleri ile planlandı. İzmirlilerin sevdiği balkonlara da büyük özen gösterilen Nava Konak'ta yaşam 2024 yılının Eylül ayında başlayacak.

İZMİR'İ DOYASIYA YAŞAMA FIRSATI

Her yere yakın lokasyonuyla birçok hastane, kamu kurumu, üniversite ve ulaşım noktalarının yanı başında olan projeye yatırım yapanlar, İzmir'in muhteşem şehir hayatını evine taşıyacak hem yatırımdan hem de zamandan kazanacak. Nava Konak, hayatın hiçbir anını ıskalamadan, İzmir'i doyasıya yaşama fırsatı sunacak. NAVAC Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Başar, "Kaliteli iş, en üst düzey güvenli ve sürdürülebilir sonuçlar için en iyi uzman ve kaynaklarla çalışmaya özen gösteriyor, hız kesmeden ilerliyoruz" dedi. İzmir için en iyisini hedeflediklerini vurgulayan Başar "Bu doğrultuda yatırımcının yatırımını hızla katlayacak, yaşama değer katacak bu projeyi tam zamanında teslim edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.