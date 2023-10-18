Taksici esnafının ÖTV heyecanı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, sektörle ilgili gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendirdi. Taksilere biniş yapan yolcu sayısında düşüş olmadığını belirten Anık, ÖTV indirimi beklediklerini söyledi. ÖTV indiriminin ilk Torba Yasa'da yer alacağını belirten Başkan Anık, "Meclis'e getirilecek ilk Torba Yasa'da ÖTV konusu da olacak. Bu konuda herhangi bir tereddüt yaşamıyoruz. Biz taksiciler yeni araçlar için yüzde 45 ÖTV ödüyoruz. Gerçekten çok yüksek bir oran. Servis minibüsü, otobüsü, kamyonda yüzde 4 ile yüzde 8 arasında bir ÖTV var. Bizim önerimiz, ÖTV'yi bir defalık yüzde sıfır yapacağınıza, sürekli olarak yüzde 10, yüzde 15 olarak uygulanmasıdır. ÖTV meselesi çözülürse, pek çok esnafımız hemen aracını değiştirmeye hazır" diye konuştu.

ŞOFÖRLÜK BÖLÜMÜ EKLENSİN

Şoförlerin artık meslek liselerinde yetişmesini arzu ettiklerini, bu konuda bir proje geliştirdiklerini ve o projenin hayata geçmesi için çabaladıklarını anlatan Anık, "Meslek liselerinde motor bölümleri vardır. Şoförlük bölümü de açılabilir, o bölümün içinde. Arkadaş isterse motorcu olur, isterse şoför olur. Hatta mezun olduğunda iki meslek sahibi olabilir. Böyle bir dal açılması lazım. Yurtdışında, taksi şoförü olabilmek için uzun soluklu kurslar var. İnsanlar ciddi bir eğitim alıyor o kurslarda. Yolcuya nasıl davranılır, mükemmellik seviyesinde araç nasıl kullanılır, hepsini öğretiyorlar. Bizdeki şoförlük kursları kısa süreli ve eğitimlerin uzaması lazım" dedi.

KAMERA TAKMAK ZORUNLU

Araçlardaki kameraların özel hayatın gizliliğiyle alakalı bir şey olmadığının da altını çizen Anık, yılsonuna kadar herkesin kamera takması gerektiğini hatırlatarak, "Bakanlık, kamera takma şartını 2023 yılının sonuna kadar uzattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir karar alıp, henüz kamerası olmayan taksilere kamera taktırabilir. Bu konuyla ilgili Büyükşehir ile bir toplantı yapacağız.1000'den fazla aracımızda kamera var, arkadaşlar gönüllü olarak taktılar. Kameranın faydasını gören görüyor. Kaza yaptığında haklılığını kamera görüntüleriyle ortaya koyan çok arkadaşımız var. 2023'ün sonunu beklemeden herkes kamera taktırmalı" dedi.