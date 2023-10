Tire’nin esnaf Amazonları

Tire'de kadınlar artık ticarette söz sahibi oldu. Tarihi Kutu Han'ın bulunduğu Tahtakale Meydanı'nda işyeri sahibi olan kadınların sayısı erkek esnafları geçmiş durumda. Daha düne kadar erkek egemenliğinin hakim olduğu tarihi çarşıda artık her üç işyerinden ikisi kadın esnaflara ait. Aralarındaki güçlü dayanışma duygusu sayesinde her güçlüğü aştıklarını belirten esnaflar 'yaşasın kadın dayanışması' diyor. Tahtakale Meydanı ve Kutu Han'daki kadınların son yıllarda iş sahibi olma arzularının nedenini kendilerine sorduk. İlginç yanıtlar aldık. Temel nedenlerin başında aile ekonomilerine katkı sağlamak geliyor. İkinci sırada ise ekonomik özgürlük yer alıyor. Hepsi de son derece hırslı işlerinde kısa sürede büyümüşler ve daha da büyümek istiyorlar. Erkek esnaflara oranla müşteriye daha sabırlı hizmet edip, asla sinirlenmediklerini söylüyorlar. 'Başarınızın sırrı ne?' diye soruyoruz. Büyüklerimizin bize öğrettiği dediği gibi şartlar her ne olursa olsun 'Müşteri her zaman haklıdır' diyorlar. Gelin birlikte başarılı iş kadınlarımızı yakından tanıyıp, öykülerine kulak verelim...

'PARA KAZANMAK GİBİSİ YOK'

Sevgi Tutaler (49): Toplam 16 yıldır esnafım, Tahtakele Çarşısı'nda ise yaklaşık dört yıldan beri işyerim var. Ayakkabı, terlik, çanta üzerine iş yeri açmayı uygun gördüm. Önceleri ev hanımıydım. Daha sonra şartlar gereği esnaf olamaya karar verdim. Ayakkabı ve deri sektörü az çok bildiğim bir iş dalıydı. İlk işyerimi büyük umutlarla açtım. Kadının kendi parasını kazanması kadar güzel bir şey yok. Son yıllarda kadınlar hızlı şekilde iş hayatına atılıyor. Belki de artık evde oturmaktan sıkılmışlardır. İşyerimi açarken çeşitli esnaf kredileri kullandım. KOSGEB'den dekorasyon yardımı almıştım. Burada, diğer kadın esnaflarla birlikte güzel bir komşuluk ilişkisi yaşıyoruz. Hayatımdan son derece memnunum.

Tarihi Kutu Han'ın bulunduğu Tahtakale Meydanı'nda işyeri sahibi olan kadınların sayısı erkek esnafları geçti.

'EN KÖTÜ KOŞULDA BAŞLADIM'

Ayşe Mestanlı (38): Evli ve iki çocuk sahibiyim. Dört yıldan buyana burada esnafım. Çocuk kıyafeti ve giyim sektöründe faaliyet gösteriyorum. İşyerimi açtığımda Covid-19'un adeta zirve yaptığı, zor yıllardı. Kafamda sürekli bir işyeri açma fikri vardı. Sonuçta çevremdekilere danıştım bana 'Bu koşullarda işyeri açma, başarısız olursun' dediler. Ben tam aksini düşünüyordum. Başarabileceğime inandım. Büyük umutlarla işyerimi açtığımda, küçük oğlum 1 buçuk yaşındaydı, neredeyse burada büyüdü. Kadınların sayısının artması beni memnun ediyor. Kadınlar eğer çalışmak istiyorlarsa bahane üretmesinler. Küçük bir sermaye ile başlamıştım ancak işimi her geçen gün büyüttüm. Allah izin verirse daha da büyüteceğim.

'ÇOCUK YAŞTAN BERİ ESNAFIM'

Mülkiye Tutkaç (42): Evli ve 1 çocuk sahibiyim. Eşarp, şal, yazma, kına malzemeleri satıyorum. Aslen İskenderunluyum. Evlendikten sonra Tire'ye yerleştim. Babamın bakkal dükkanı vardı ona yardım ettiğim için küçük yaşlardan beri esnaflığı biliyorum. Dükkanımı pandemi döneminde açtım. Yaklaşık, 1 buçuk ay kapalı kaldım. Sonuçta, dükkan sahibim kira isteyince tekrar işime döndüm. Şimdi dükkan kendimin. Artık o günler geride kaldı. Kadınların iş sahibi olması ve ev ekonomilerine katkıda bulunması son derece güzel bir duygu.

'KADIN DAYANIŞMASI VAR'

Elvan Can (39): İşyerimi 2019'da açtım. Kadın hazır giyim alanında faaliyet gösteriyorum. Çarşıda, erkek esnaftan daha fazla kadın esnaf faaliyette. Aramızda, güçlü bir kadın dayanışması var. Biz bayanlar müşterileri daha iyi anlıyoruz diye düşünüyorum. Çevredeki kadın esnaflarla çok iyi anlaşıyoruz. Kutu Han'ın restore edilip açılmasından sonra Tahtakale'de ticari hayat eski günlerine döndü. Zamanında, KOSGEB kursuna gittim ancak işyerini açarken kredi kullanmadım. Sektörümde büyümeyi hedefliyorum. Adımlarımı güçlü ve bilinçli atarken gereksiz risklerden kaçınmaya özen gösteriyorum.

ÖZEL HABER