Türkiye, OVP ile şahlanacak

Ekonominin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin yol haritası Türkiye'nin istikrarlı büyümesini sağlayacak. Geçtiğimiz aylarda Beştepe'de düzenlenen toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer almıştı. Toplantıda OVP'nin ayrıntılarını açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "OVP'de 2024-2026 dönemine lişikin temel amaçlar, tahminler, yapısal reform tahmini yer alacak. OVP belirsizlikleri azaltacak." dedi. "Tek haneli enflasyona giderken büyüme ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz." diyen Yılmaz "OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir." ifadelerini kullandı. Yılmaz, yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler beklediklerini, kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

YÜZDE 4,4 BÜYÜME

Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son 20 yılda büyümenin yüzde 5,5 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyouz. İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. 2023'te yüzde 4,,4 ile 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 öngörüyoruz." dedi.

900 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Her yıl istihdamda 900 bin artış beklediklerini kaydeden Yılmaz, "İşsizlikte arzu ettiğimiz oranda gerileme olmuyor ama tek haneye iniyoruz." diye konuştu. Yılmaz, OVP'de yapısal reformlar için öncelikli 7 alan belirlendiğini belirterek bunları şöyle sıraladı: "Büyüme ve ticaret, beşeri sermaye ve istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, kamu maliyesi, afet yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm, iş ve yatırım ortamı."

POLITİKA VE ÖNLEMLER

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan OVP'de yer alan politika ve önlemler şöyle sıralandı: Enflasyon hedeflemesi uygulaması devam edecek. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. Enflasyon dengelerini bozan tüketim artışları önlenecek. Reel sektöre uygun maliyetli finansman imkanı sağlanacak. Konut arzı hızla artırılarak dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacak. Finansal kuruluşlara getirilen makro ihtiyati tedbirler sadeleştirilecek. Türk Lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesi artırılacak. Kredi kartı kullanımı, tüketim talebini dengeleyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Kur korumalı mevduatın mevduatlar içindeki payı azaltılacak.