Yenilenebilir enerji doğal yaşamla birleşiyor

Tanyer Yapı olarak doğayla bütünleşik, yeşil enerjiye önem veren ve çevreci projelere imza attıklarını dile getiren Taylan Tanyer, "Urla Bademler'de yatay mimariyle 1+1'den 6+1'e farklı daire tiplerinden oluşan modern bir köy projesi olan TanUrla'da yalnızca mimari özellikleri değil, sürdürülebilir enerjiyi kullanan, doğaya ve çevreye saygılı bir yaşam şeklini de tasarladık. Projemizin lokasyonuna uygun olan ve zaten bu bölgede doğal olarak yetişen bir peyzaj uygulayacağız. Yağmur sularını toplayıp değerlendireceğiz. Gri suları da toplayıp arıtarak kullanacağız. Aidatları konut sahiplerinin lehine azaltabilmek için de yeşil enerji sistemini ve su tasarrufunu çok önemsiyoruz. Sadece peyzajda güzel göründüğü için yüksek su tüketimine neden olan bitkiler ve çim alanlar yerine daha doğal bir bitki çeşitliliği oluşturacağız. Çim alanları da aşırı su tüketiminin önüne geçmek için yeterli miktarda kullanacağız" diye konuştu. Genel Koordinatör Taylan Tanyer, sürdürülebilir ve yeşil enerji konusunda gerçekleştirecekleri uygulamalarla konutların enerji ihtiyacının tamamına yakınını güneşten elde edeceklerini vurguladı.

EV ENERJİSİ GÜNEŞTEN

Tanyer, şu bilgileri verdi: "Yenilenebilir enerjiyi doğal yaşamla birleştiriyoruz. Her evin çatısında güneş panelleri yer alacak. Temel aşamasında bunu planladığımız için mimari anlamda doğru bir kurguyla sanki konutun bir parçasıymış gibi uyumlu şekilde görünecek. Kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar için her evde şarj istasyonu olacak. Herkesin aynı anda araçlarını şarj edebileceği kapasitede bir altyapı ve donanım uygulaması yapacağız. Sitenin içinde hizmet verecek araçların da elektrikli olmasına karar verdik. Hem temiz hem de gürültüsüz ve hızlı bir şekilde site içindeki ihtiyaçları çözebileceğiz. Güneş enerjisini belli merkezlerde depolayarak ortak alanlarda ve evlerdeki enerji ihtiyacına da çözüm getiriyoruz. İsteyenler kendi evlerinde kullanacakları aküyle birlikte konutlarındaki enerji ihtiyacının tümünü