Yüzyıllara tanıklık eden tek gazete

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Yeni Asır Gazetesi'nin kuruluş yıldönümü ile ilgili yaptığı değerlendirme ve tebrik mesajında şunları ifade etti: Yeni Asır Türkiye'nin en eski gazetesidir. Selanik'te 19 Ağustos 1895 tarihinde Asır adıyla Arif Bilgin tarafından kurulmuş ve 22 Temmuz 1908'de Yeni Asır adıyla yayımlanmaya başlamıştır. Yani 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla geçmenin önemini ismine "yeni" ibaresini ekleyerek taçlandırmıştır; bence bu önemli bir mesajı da içinde barındırmaktadır. Kurucuların bu vizyoner felsefesinin bir sonucu olarak da bugün itibariyle üç yüzyıla; 19-20-21. yüzyıllara tanıklık etmiş tek gazetedir.

ŞAN VE ŞEREF DOLU

Selanik'te devrin Yunan yöneticileri tarafından yasaklanmaya çalışılmış; çalışanları hapse atılmış, hatta kundaklanarak binası ateşe verilmiştir. Sonrasında İzmir'e taşınan ve kesintisiz yayın hayatına devam eden basınımızın bu güzide temsilcisinin 129 şan ve şerefle dolu yılını kutluyorum. Yayın yaptığı bölgenin ve bölge insanının sesi olan, kent adına yol gösterici olma özelliği taşıyan, yerel basın demokrasisinin olmazsa olmazı olarak hareket eden gazete, Dünya'nın büyük bir dönüşüm geçirdiği, ekonomik çalkantıların yaşandığı şu günlerde gözümüz kulağımız olarak faaliyet göstermekte. Yayın organının başarılarının devamını diliyoruz.