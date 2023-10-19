Egeumut Hastanesi büyüyor

Turgutlu Özel Egeumut Hastanesi, 13 ayrı branşta kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Mikrocerrahi ve el mikrocerrahi işlemlerinin de başarıyla uygulandığı hastane, kaliteli sağlık hizmeti ve "Sağlıkta Umutlu Bir Gelecek" anlayışıyla geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Dahiliye, Çocuk Sağlığı Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Göz Hastalıkları, Nöroloji, Dermatoloji (Cildiye), Üroloji, Genel Cerrahi ve Acil Servis olmak üzere toplam 13 ayrı branşta sağlık hizmeti veren hastanede 34'ü servis, 20'si erişkin yoğun bakım ve 10'u yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam 64 yatak, 3 ameliyathane, 1 doğum servisi bulunuyor.

İLERİ DÜZEY TEKNOLOJİ

El mikrocerrahi işlemlerini, alanında uzmanlaşmış kadrosu ve ileri düzey teknolojik sistemleriyle başarıyla uygulayan hastanesi yeni hizmete başlayan Kozmetik Dermatoloji birimi ile Alexandrite Lazer Epilasyon, G5 Masajı, dolgu ve botoks Uygulamaları hizmete girdi.