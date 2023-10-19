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Muğla sulu kebabına coğrafi işaret müjdesi

HABER MERKEZİ
Muğla sulu kebabına coğrafi işaret müjdesi
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla sulu kebabı için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındığını bildirdi. MUTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, içilebilin tek kebap olarak bilinen Muğla sulu kebabının coğrafi işaret tescili için uzun süredir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalar sonucunda Muğla sulu kebabının 1483 numaralı tescil numarası ile coğrafi işaret tescil belgesi aldığı belirtilen açıklamada, "MUTSO'nun almış olduğu coğrafi işaretli ürün sayısı 6'ya yükselirken Muğla'nın coğrafi işaretli ürün sayısı ise 26'ya çıktı.
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