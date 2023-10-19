Pamuk alım fiyatı 28-30 TL olmalı

Ege'nin tarımsal üretimde önemli kenti İzmir'de yaşanan kuraklık çiftçileri endişelendiriyor. İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, buğday ekimlerinin gecikeceğini vurguladı. Menderes Ovası'ndaki verim sıkıntısına dikkat çeken Erdallı, pamukta da fiyat sıkıntısı yaşandığını kaydederek, "Pamuk hasadı yeni başladı. Pamukta fiyat sıkıntısı var. 17-18 lira bandında olan pamuk 28- 30 TL olması lazım pamuk 3 yıldır aynı fiyatta. Bizim maliyetlerimiz ise 3 yılda 3-4 kat arttı. Böyle giderse üretici pamuktan vazgeçecek" dedi.