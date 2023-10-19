Türkiye’nin en iyi işvereni Avrupa beşincisi seçildi

Lüksemburg'da Great Place to Work'ün ev sahipliği yaptığı prestijli ödül töreninde 2023 Avrupa'nın en iyi işverenleri listesinde 5.'cilik ödülü Lansinoh'un oldu. Anne bebek ürünleri üreten Lansinoh, geçtiğimiz 2022 yılında da Türkiye'nin en iyi işverenleri listesinde üst üste iki yıl ödüle layık görülmüştü. "Great PlacetoWork"ün işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman küresel bir otorite olduğunu belirten Lansinoh Türkiye Genel Müdürü Barbaros Karadağ; "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2023" listedeki yerimizi koruyarak tekrar birinci olmamız sevincimizi tazeledi" diye konuştu.