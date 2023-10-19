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Haberler Ekonomi TÜRKSAT 6A uydusu zorlu testleri başardı

TÜRKSAT 6A uydusu zorlu testleri başardı

HABER MERKEZİ
TÜRKSAT 6A uydusu zorlu testleri başardı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki dünyada söz sahibi olmak için uzayda da 'iz' sahibi olmak zorundayız" dedi. Bakan Uraloğlu, Türksat tarafından Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı'na katılan Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A pek çok zorlu testi başarıyla tamamladı ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2024 yılı mart ayında yer teslimi gerçekleştirilecektir" dedi.
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