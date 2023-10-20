Kalyon Enerji, World Sustainability Congress 2023’te ilham kaynağı oldu

Kalyon Enerji, 18-19 Ekim tarihlerinde Amsterdam'da düzenlenen World Sustainability Congress 2023'te (Dünya Sürdürülebilirlik Kongresi 2023) ülkemizi temsil etti. Dünyanın yenilenebilir enerjideki öncü kuruluşları arasında gösterilen Kalyon Enerji, World Sustainability Congress 2023'e, Türkiye'den davet edilen tek firma oldu. Alanında en etkin şirketlerin oluşturduğu World Sustainability Platformu'nun, son 3 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlediği kongrede bu yıl, 30'dan fazla ülkeden 23 konuşmacı yer aldı. World Sustainability Congress 2023'te, Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, Kalyon Enerji'nin ülke ve küresel net sıfır hedefine ulaşma yolculuğundaki katkıları hakkında bilgi verdi. Kongre katılımcılarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Defne Arısoy, Avrupa'nın en büyük dünyanın 6'ncı büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar GES'in sürdürülebilir hayvancılık ile nasıl entegre edildiğini anlattı.

"YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN HEPİMİZ SORUMLULUK ALMAK ZORUNDAYIZ"

Arısoy, kongrede yaptığı sunumda, şunları kaydetti; "Kalyon Karapınar GES, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ve 3,5 milyon panelden oluşan dev bir güneş enerjisi sahasını içeriyor. Santral Türkiye'nin en vasıfsız arazisi üzerine kuruldu ancak zaman içinde güneş panellerinin gölgelemesi sonucu toprağın veriminde ve bitkisel çeşitlilikte artış gözlemledik. Bu durumu değerlendirmek için sahamızı etrafımızdaki çiftliklere açtık. Otlatma projemiz ile GES sahamızı hem yenilenebilir enerji üretiminde lider bir tesis hem de hayvancılık için uygun bir otlatma alanı haline getirdik. Sahamız artık çevre dostu bir hayvancılık platformu olarak da hizmet veriyor. Hayvanlar, güneş panellerinin gölgesinde rahatça otlayabiliyor, bu da hem hayvanların hem de bitki örtüsünün sağlığına olumlu katkı yapıyor. Sağlanan fayda sadece çevresel sürdürülebilirlikle de sınırlı kalmıyor. Hayvanlar daha konforlu ve daha kısa mesafe giderek otlayabildikleri için verimleri artıyor, yerel ekonomi de canlanıyor. Yaşanabilir bir dünya için hepimizin sorumluluk alması gerektiği bilinciyle, sürdürülebilirlik ilkelerimiz ışığında ülkemizde bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Projenin tüm GES'lerde uygulanabilmesi için de tüm verilerimizi ve deneyimlerimizi ilgili tüm paydaşlara açmaya hazırız."

KALYON ENERJİ'YE ÖVGÜ YAĞDI

Çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarının işletmelerin tek bir bölümüne izole edilmeden tüm organizasyona yayılması gerektiğini savunan World Sustainability Platformu üyeleri ve kongredeki dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik liderleri, Arısoy'u, Kalyon Enerji'nin ilham veren projesinden ötürü tebrik etti.