KOSGEB teşviğiyle 1699 işletme kuruldu

Aydın'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işletmelere can suyu oluyor. KOBİ ve girişimcilere verilen destekle ilgili bilgi veren İl Müdürü Sadullah Dülger, "KOSGEB Aydın İl Müdürlüğü olarak 2023 yılının ilk 9 ayında toplam 619 işletmeye 33 milyon 883 bin TL destek verdik. Söz konusu 33 milyonluk desteğin 17 milyon lirası ise işletmelere hibe olarak verildi. Geri kalan destek miktarı sıfır faizli ve uzun vadeli kredi şeklinde olurken 2023 yılında 515 işletme ise hibe desteği aldı" dedi.

EKONOMİYE DESTEK

KOSGEB desteğinin ekonomiye katma değer sağladığını belirten Dülger, "Kurumumuz desteği ile bin 699 yeni işletme kurulurken bu işletmelere 47,5 milyon TL destek sağlandı. Bu desteğin 34,5 milyon TL'si ise hibe şeklinde ödendi. 1699 kurulan işletmenin 262 adedi imalat yapan girişimciler tarafından hizmete açıldı" dedi.