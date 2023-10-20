Philip Morris’ten anlamlı program

Kadın tütün çiftçileri, tütün eksperleri, sektör temsilcileri ve yetkililer, bu yıl 5'incisi düzenlenen "Lider Kadın Çiftçiler Programında" bir araya gelerek, önemli mesajlar verdiler. 2017 yılından bu yana her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Lider Kadın Çiftçiler Programında', tütün tarımının önemi, tütünün işlenmesindeki yeni yaklaşımlar, tütün sektörünün ihracattaki önemli katkısı, tütün tarımının modernizasyonu, sürdürülebilirliğin, iyi uygulamaların ve su kullanımının tütün tarımındaki önemi başta olmak üzere birçok konuda mesajlar paylaşıldı.