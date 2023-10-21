2024 bütçe maratonu Meclis’te başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 11 trilyon 89 milyar trilyon liralık 2024 yılı bütçe yasa teklifinin sunuşunu yaptı. Yılmaz, enflasyonun tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğini söyledi.

266 MİLYAR AKTARILACAK

Emekliden çalışana, öğrencilerden ev kadınlarına, reel sektörden çiftçiye toplumun tüm kesimlerini koruyan 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılırken, dar gelirli vatandaşın sağlık primini devlet karşılayacak, işverene de prim desteği verilecek. Ödeme gücü olmayan, geliri asgari ücretin üçte birin altında olan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 100.5 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 165.9 milyar lira olmak üzere 266 milyar lira aktarılacak.