İzmir’in istihdamına AK Parti imzası

İzmir'e ilişkin İŞKUR istatistiklerini değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Türkiye'nin küresel düzeyde elde ettiği söz, etki, üretim, ihracat ve istihdam gücünün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği güven ve istikrar iklimiyle korunduğunu ifade etti.

DOĞRU ADIMLAR ATILDI

İŞKUR aracılığıyla özel ve kamu sektörünün yerleşim rakamlarında önemli bir artış yaşandığına dikkat çeken Şebnem Bursalı, "2002 yılında 3 bin 131 kişinin istihdamı sağlanmış. AK Parti iktidarlarının başladığı bu yıldan sonra İŞKUR'un aracılık ettiği alımlarda önemli bir artış yaşandı. Bu artışta hükümetlerimizin istihdam politikalarının da önemli rolü oldu kuşkusuz. Öyle ki 2022 yılına geldiğimizde İŞKUR aracılığıyla 80 bin 497 kişi kamuda ya da özel sektörde iş sahibi oldu. Toplama baktığımızda ise bu rakamın 841 bin 630 olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını özellikle çizdiği bir konu var. Diyor ki Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmekte kararlıyız.' İşte bu stratejinin bir sonucudur bu rakamlar" dedi.

İŞVEREN-İŞÇİYE DESTEK

Bursalı, 232 binden fazla İzmirlinin dahil olduğu araştırmalar ve programlar sayesinde işgücü piyasasının ihtiyaçlarının tespit edildiğini, iş arayan vatandaşların da nitelik kazandığını belirterek, "AK Parti iktidarları sayesinde birçok alanda olduğu gibi işgücü piyasasında büyük bir zihniyet dönüşümü yaşandı. Vatandaşlarımızın nitelikli işgücüne sahip olmasını işverenlerin de personel ararken nokta atışı yapıp ihtiyacını karşılayacak kişiye ulaşmasını sağladık. Yani iş arayanlar için artık 'Ne iş olursa yaparım' dönemini yavaş yavaş kapatıyoruz" ifadelerini kullandı. Hükümet olarak işverenleri ve işçileri her zaman desteklediklerini dile getiren Şebnem Bursalı, özellikle pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle önemli destekler verildiğini belirtti. 2020 yılı Nisan ayından itibaren pandeminin etkilerinin azaltılması adına kısa çalışma ödeneği kapsamında 233 bin 384 kişiye 2.2 milyar TL'lik ödeme yapıldığını söyleyen Bursalı, "2002 yılından günümüze sigorta ve prim teşvikleri kapsamında ödenen toplam tutar 25 milyar TL'yi aştı" şeklinde konuştu.