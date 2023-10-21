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Haberler Ekonomi Kalyon Enerji ilham kaynağı oldu

Kalyon Enerji ilham kaynağı oldu

HABER MERKEZİ
Kalyon Enerji ilham kaynağı oldu
Yenilenebilir enerji sektörünün lider şirketlerinden Kalyon Enerji, World Sustainability Congress 2023'te ülkemizi temsil etti. Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki kongreye ülkemizden davet alan tek konuşmacı olan Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, yaptığı sunumda, net sıfır hedefine giden yoldaki çalışmalarından ve Kalyon Karapınar GES'te uyguladıkları Otlatma Projesi'nden bahsetti. Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik liderlerinden tam not alan proje, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak isteyenlere ilham kaynağı oldu. Çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarının işletmelerin tek bir bölümüne izole edilmeden tüm organizasyona yayılması gerektiğini savunan World Sustainability Platformu üyeleri ve kongredeki dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik liderleri, Arısoy'u, Kalyon Enerji'nin ilham veren projesinden ötürü tebrik etti.
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