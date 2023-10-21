Kentsel dönüşümde 50+1 dönemi

AK Parti, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin depreme hazırlıklı hale gelmesi, riskli binaların dönüşümünün önündeki engellerin kaldırılması için hazırlanan yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Riskli yapılar için kararların alınmasında mal sahiplerinin yüzde 50+1'nin desteği yeterli olacak. Mevcut sistemde maliklerin üçte ikisinin karara destek vermesi gerektiği için dönüşüm bir türlü gerçekleştirilemiyordu. Ayrıca yapı ruhsatı alınması da dâhil olmak üzere, mal sahiplerinin tamamının muvafakatiyle yürütülmesi gereken tüm iş ve işlemlerin maliklerin salt çoğunluğu ile alacakları karara istinaden yapılabilmesine de imkan sağlanıyor. Riskli yapıların tespiti malik ya da kiracılar tarafından engellenirse mülki idare amirinden izin alınıp çilingirle binaya girilecek ve gerekli tespit yapılacak.