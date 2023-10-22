Türkiye’nin doğalgaz depoları yüzde 100 doldu

Enerji Bakanlığı kesintisiz enerji sağlamada büyük önem taşıyan Silivri ve Tuz Gölü depolama tesislerini tam olarak doldurdu. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları devam ederken, tesis tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin konutlardaki doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek. Şu an ise BOTAŞ'ın işlettiği tesiste, sisteme dahil edilen 12 suni mağarada 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Tesisteki ikinci etap çalışmaları kapsamında devreye alınacak yeni depolama alanlarıyla birlikte kapasite 5,4 milyar metreküpe kadar çıkacak. Yerin 1,5 kilometre altında açılan tuz kuyularına tatlı su basılarak tuzun eritilmesi ile toplam 52 kavernadan oluşan depolama projesi kapsamında yer alan ve yer altındaki kuyularda tuzu eritmek amacıyla Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su, işlem sonrasında tuzlu su olarak Tuz Gölü'ne pompalanıyor. Bu sayede Tuz Gölü'ndeki su seviyesi her geçen gün artarak Tuz Gölü havzasındaki habitat yeniden canlanıyor.

MAĞARA SAYISI 52'YE ÇIKIYOR

Mevcutta 12 mağarada depolanan doğal gaz için ikinci etapta 40 mağara daha oluşturulacak. İkinci etap için çalışmalar sürüyor. İkinci etabın da devreye alınması ile doğal gaz depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesi ise günlük 80 milyon metreküpe çıkarılacak. Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi unvanıyla 2007 yılında hayata geçirilen Silivri Doğal Gaz Depolama Projesi'nde ise halihazırda 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşıldı. Kapasitesiyle denizlerde Avrupa'daki en büyük depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, Türkiye'de kesintisiz enerji sağlamak adına kritik önem taşıyor. İki bölgedeki büyük depolarda kapasite artırma çalışmaları sürerken, tam kapasiteye ulaşıldığında evlerdeki yıllık doğalgaz tüketimi karşılanabilecek.