Teknolojinin hızına ayak uydurulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, yükseköğretimle ilgili başlıklara da yer verildi. Kalkınma Planı kapsamında, yükseköğretimde dijital dönüşüm sağlanacak, dijital olgunluk modelinin oluşturulması desteklenecek. 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinde yazılım, donanım ve altyapı alanlarında, nesnelerin interneti, yapay zekâ, büyük veri, kuantum, siber güvenlik gibi birçok gelişen teknoloji alanlarında nitelikli insan gücü yetiştirilecek.