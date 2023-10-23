  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Teknolojinin hızına ayak uydurulacak

Teknolojinin hızına ayak uydurulacak

HABER MERKEZİ
Teknolojinin hızına ayak uydurulacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, yükseköğretimle ilgili başlıklara da yer verildi. Kalkınma Planı kapsamında, yükseköğretimde dijital dönüşüm sağlanacak, dijital olgunluk modelinin oluşturulması desteklenecek. 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinde yazılım, donanım ve altyapı alanlarında, nesnelerin interneti, yapay zekâ, büyük veri, kuantum, siber güvenlik gibi birçok gelişen teknoloji alanlarında nitelikli insan gücü yetiştirilecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA