Yalçın Ata’dan esnafa müjdeler

Kemalpaşa Bölgesi'nde esnaf teşkilatı ile bir araya gelen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, bölge esnaf sanatkarına müjdeler verdi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'ya, Ören ve Armutlu ilçelerindeki Esnaf Odalarının hizmet merkezlerinin eksikliklerini aktaran Yalçın Ata, Başkan Karakayalı'dan hizmet merkezlerinin fiziki eksikliklerinin giderilmesi ve iç dekorasyonlarının hazırlanması konusunda destek sözü aldı.

KAROT SONUCU BEKLENİYOR

Başkan Karakayalı'ya, Ören Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın hizmet merkezinin yetersiz kaldığını aktaran İESOB Başkanı Ata, "Ören'deki odamızın üst katında bulunan, daha geniş ve ferah ortama sahip belediye mülklerinin Ören esnaf sanatkarının hizmetine sunulması yararlı olacaktır. Aynı şekilde Armutlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın hizmet binasında da yeni düzenlemelerin yapılması, merkezin daha verimli kullanılmasını sağlayacak çalışmaların planlanması gerekli. Bunun için oda yöneticileri bir süre önce binaya yapılan Karot Testi'nin sonuçlarını bekliyor. Sonuçlara göre odamızın hizmet merkezinin geliştirilmesine Belediyenin destek vermesini bekliyoruz. Armutlu önemli nüfusu ve esnaf sanatkarı barındıran bir ilçe. Merkezin yenilenmesi, üyelerimize verilecek hizmet kalitesinin artmasına da vesile olacaktır" dedi.

'İŞBİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ'

Esnaf ve sanatkarlara verilecek desteklerin halka hizmet etmenin en pratik yolu olduğuna işaret eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da, Ata'nın Ören Esnaf ve Sanatkarlar Odası adına dile getirdiği talebi yerine getireceğini ve odanın iç dekorasyonu için de destek vereceğini açıkladı. Armutlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın hizmet binası konusunda da tam destek vereceğini belirten Karakayalı, "Esnaf sanatkarlar Türk toplumunda önemli bir konuma sahiptir. Her ailede mutlaka esnaf sanatkarlık yapan bireyler bulunur. Toplumda sayısal çoğunluğa sahip esnaf sanatkarlara verilecek hizmetlerin, sosyal yaşamı da rahatlatacağına inanıyoruz. Esnaf sanatkarlarımızın yanındayız. İzmir Birliği ve bölgedeki esnaf yöneticilerimizle işbirliği içinde çalışmaya hazırız" diye konuştu.