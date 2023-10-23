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Haberler Ekonomi ‘Zorlukları çözmek için bir araya geldik’

‘Zorlukları çözmek için bir araya geldik’

HABER MERKEZİ
‘Zorlukları çözmek için bir araya geldik’
Toplantıya katılımlar için teşekkür eden Horasis Başkanı Frank-Jürgen Richter, "Sürdürülebilirlik, inovasyon ve yeniden inşa yoluyla etki yaratmak teması altında, iş dünyasından, hükümetlerden ve sivil toplumdan gelen dünyanın seçkin liderlerinden oluşan Horasis Komitesi, günümüzde şirketlerin ve toplumların karşı karşıya olduğu kritik zorluklara çözümler geliştirmek için bir araya gelmiştir. Horasis geleceğe ilham vermeye kendini adamış bağımsız bir uluslararası kuruluştur. Bu yılki toplantı teması küresel belirsizlikler karşısında en iyi geleceği bulmak üzere seçilmiştir. Amacımız etki yaratmaktır" dedi. Toplantıya yaptığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerini ileten Richter, "Gaziantep şehri küresel diyaloğun bir merkezidir" ifadesini kullandı.
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