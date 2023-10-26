İESOB’nin kooperatifçilik eğitimleri sürüyor

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) eğitim tesislerinde düzenlenen Kooperatifçilik Eğitimleri'nin ikinci etabı tamamlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından Kooperatifçilik kanununda yapılan düzenlemeye dikkat çeken İESOB Başkanvekili Necdet Heppekcan, kooperatif yöneticilerinin 9 ay içinde eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaları gerektiğini söyledi.

NİSAN'DA SÜRE BİTİYOR

İESOB bünyesinde eğitimlerin sürdüğünü hatırlatan Necdet Heppekcan, "Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından birliğimize Nisan ayında verilen "Kooperatifçilik Eğitim Sağlayıcı" yetkisi ile bu eğitimleri veriyoruz. Kooperatifçilik Eğitimleri Yönetmeliği'ne göre, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri 9 ay içinde düzenlediğimiz kooperatifçilik eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaları gerekiyor. Aksi halde yöneticilikleri düşecektir. İESOB, 100 kişilik ilk etap eğitimin ardından ikinci etap eğitimlerini başlattı. 40 saatlik eğitimlerin ardından başarılı olanlara sertifikalarını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'DEĞER KATIYORLAR'

İkinci etap eğitimlerinin Batı Koop ağırlıklı katılımcılardan oluştuğunu belirten Batı Koop Genel Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Halil Kurt da, kooperatif yöneticilerinin sorumluluğu büyük bir görevi yerine getirdiklerini dile getirdi. Halil Kurt konuşmasının devamında, "Kooperatif idarecileri çalışmaları, emekleri ile bu kente katma değer katıyorlar. Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, kredi kefalet kooperatifleri, tarım kooperatifleri, yapı kooperatifleri, turizm, gayrimenkul, ulaşım sektöründeki kooperatifler gibi kent ekonomisi ve yaşamı için büyük önem taşıyan kuruluşlarımız bulunuyor. İkinci etap eğitimlerine katılan Batı Koop idarecileri başarıyla sertifikalarını alacaklardır" şeklinde konuştu.