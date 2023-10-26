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Haberler Ekonomi Vergisiz telefon desteği başlıyor

Vergisiz telefon desteği başlıyor

HABER MERKEZİ
Vergisiz telefon desteği başlıyor
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği teknolojik cihaz ve internet desteğinin detayları netleşti. Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi 1 Kasım itibariyle destekten faydalanmaya başlayabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine yönelik detaylar da belli oldu. Örgün eğitimde okuyan 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin faydalanabileceği destek ile fiyatı 9 bin 500 TL'ye kadar olan cep telefonu veya tablet vergisiz olarak satın alınabilecek.
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