Vergisiz telefon desteği başlıyor

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği teknolojik cihaz ve internet desteğinin detayları netleşti. Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi 1 Kasım itibariyle destekten faydalanmaya başlayabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine yönelik detaylar da belli oldu. Örgün eğitimde okuyan 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin faydalanabileceği destek ile fiyatı 9 bin 500 TL'ye kadar olan cep telefonu veya tablet vergisiz olarak satın alınabilecek.