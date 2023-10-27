1 milyonu aşkın Polonyalı tatil için Antalya’yı seçti

Turizm hareketliliğinin yoğun şekilde sürdüğü Antalya, dünyanın dört bir yanından turist çekmeye devam ediyor. Yıl başından bu yana 14,5 milyon kişiyi ağırlayan Antalya'da, Polonya 1 milyon barajını aşarak en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 4'te yer aldı. İlk sırada Rus turistler yer alırken, onları Almanlar ve İngilizler takip etti, Polonya ise 4'üncü sırada yer aldı. Sektör yetkilileri, "Polonya, Antalya için önemli bir pazar haline geldi. Bu yılın en büyük sürprizi Polonya idi. Salgın öncesi 200-300'lerde olan Polonyalı turist sayısı, bu yıl 1 milyon rakamını geçti" dedi.