Bionest yurt dışında büyüyor

Manisa'da 2019 yılında faaliyete başlayan ve sektöründe yenilikçi ürünler üreten bir teknoloji firması olan Bionest firması, KOSGEB desteği ile ürettiği protez ortez ürünleri yurt dışına ihracat ediyor. Teknoloji firması, yurt dışında pazar payını artırıyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Evrenos Mahallesi Evrenos Küme Evlerinde üretimini sürdüren Bionest, yeni yatırımları hayata geçirmek amacıyla projeler üretip tekrar destek için KOSGEB'e başvuruda bulunacak. Bionest Üretim Müdürü Biyomühendis Çiğdem Çelen Erden, "Biz Bionest olarak protez ortez alanında faaliyet gösteren bir firmayız. Bununla ilgili 2019 yılından beri engelli hastalarımız, amputelerimiz için hem yüksek kalite hem de uygun ulaşılabilir fiyatlarla ürün üretmeyi amaçlıyoruz. Kurulduğumuz günden itibaren çeşitli devlet desteklerine başvurularımızı gerçekleştirdik" dedi.

DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

KOSGEB'in desteğinin firma açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çiğdem Çelen Erden, "Kurulduğumuz günden beri KOSGEB'ten desteklerimizi alıyoruz. Bunlardan biri 'Yurt Dışı Pazar' destek programı. İhracatımızı artırmak için projeyi hayata geçirdik. Ayrıca Ar-Ge, inovasyon desteği kapsamında yeni geliştirdiğimiz bir ürünümüzle ilgili destek de aldık. Ürün kalitemizi yükseltmeye çalıştık. Yeni projelerimiz olacak. Burada da KOSGEB desteği için başvurularımız olacak" dedi.