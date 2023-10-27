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Haberler Ekonomi e-Ticaret yapan şirketler daha çok desteklenecek

e-Ticaret yapan şirketler daha çok desteklenecek

HABER MERKEZİ
e-Ticaret yapan şirketler daha çok desteklenecek
ELEKTRONİK ihracatı (e-ihracat) artırmak isteyen Türkiye, şirketlerin ve e-ticaret sitelerinin yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde satış yapabilmesine yönelik destekleri uygulamaya alacak. Perakende işletmelerin kuruluşu, faaliyet süreci ve kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin tek merkezden yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlayacak Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) uygulamaya alınacak. Markalaşmanın önemine ilişkin farkındalık artırılacak, başta e-ticaret işletmelerinin alan adları olmak üzere markalaşmaya yönelik çalışmalar desteklenecek.
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