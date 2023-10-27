“Fikri olan gelsin” girişimcilik programında geri sayım başladı

Bir girişimcilik programı olan "Fikri olan gelsin" programı, 28 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Uçtan uca, fikirden şirketleşmeye kadar girişimcilere, motivasyon, girişimcilik eğitimleri ve destek programlarının tanıtımı sağlanacak. Başarılı girişimcilik öyküsü olan kişiler ile girişimci adayları buluşturularak fikir paylaşımı yapılacak. Pamukkale Teknokent tarafından 'Fikri Olan Gelsin' eğitim programı, Kariyer Koçu Yelda Yolay'ın anlatımı ile yarın başlayacak. İlki 28 Ekim 2023'te, ikincisi 4 Kasım 2023'te ve son olarak 11 Kasım 2023'te tamamlanacak eğitim programı 13.00-17.00 saatleri arasında Pamukkale Teknokent konferans salonunda gerçekleştirilecek. Ayrıca bütün vatandaşlar da düzenlenen eğitim programından ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. Ayrıca girişimciler, Pamukkale Teknokent Ön Kuluçka sistemine kaydedilerek ücretsiz ortak kullanım alanı hakkı elde edecek. Pamukkale Teknokent'e proje ön başvurusu yapılarak şirketleşme için ilk adımlar atılacak. KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri de tanıtılarak girişimcilerin maddi destek kaynaklarına ulaşımı sağlanacak.