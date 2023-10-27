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Haberler Ekonomi İstanbul'daki havalimanları rekor kırdı

İstanbul'daki havalimanları rekor kırdı

HABER MERKEZİ
İstanbul’daki havalimanları rekor kırdı

BU yılın ocak-eylül döneminde 85 milyon 625 bin 428 kişinin seyahat ettiği İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 15,5 milyon artış gösterdi. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında ağırlanan yolcu sayıları da yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Dönem içinde turizm sezonunun yer alması, hem iç hem de dış hatlardaki artışta etkili oldu. 552 bin 359 sefer düzenlendi. İstanbul Havalimanı 57 milyon 973 bin 944 yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 27 milyon 651 bin 484 yolcu ağırladı.

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