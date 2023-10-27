Kalyoncu: Akıllı değil vicdanlı şehirler lazım

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen, zengin içeriği ve uluslararası üst düzey konuşmacıları ile de bir marka haline gelmeyi başaran GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl 18. kez İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

ŞEHRİNİ VİCDANLA TAMAMLA

Sektörden pek çok aktörün ve kurumun destekçisi olduğu zirve, bu sene "Şehrini Vicdanla Tamamla" teması ile düzenlendi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Bu yıl Zirvemizin açılışını, 8 ay önce tüm ülkemizi yasa boğan ve derinden etkileyen deprem felaketine dikkat çekmek için hazırladığımız belgesel ile yaptık. Geçen yılki Zirvemizin mottosunda 'Rota Yeniden Oluşturuluyor' demiştik. Bu yıl, rota bizi depremle birlikte vicdanımıza getirdi! Bu yıl zirvemizin ana temasına 'Şehrini Vicdanla Tamamla' dedik. Deprem, bizlere 'vicdandan mahrum kalan aklın', enkaz altında kaldığını gösterdi! Akıllı şehirler kavramı da bu depremlerde enkaz altında kaldı. 2023 yılı hem ülkemizde hem de yakın coğrafyalarda yaşanan gelişmelerle 'vicdan'a ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gösterdi" dedi.

"SEKTÖR LİDERLİK ETMELİ"

Kalyoncu konuşmasının devamında, "Şehrini Vicdanla Tamamla', derken; sadece binaların, yolların veya altyapının inşasını kastetmiyoruz. Bu ifade ile şehri yaşayan insana odaklanıyoruz, şehirde yaşam mücadelesi veren, şehirle kavga eden, savaşan, insanı yok eden anlayışa karşı çıkıyoruz. Şehirler, sadece binalardan ibaret değildir. İnsanoğlunun topluluklar halinde yaşadığı yerlerdir. İşte tam da bu yüzden 'akıllı şehir' kavramını sevmiyorum. Bize akıllı değil vicdanlı şehirler lazım! Bu vicdanlı şehir dönüşümüne de ancak gayrimenkul sektörü liderlik edebilir. Bizler, şehirlerimizin tasarımından, gelişimine, sürdürülebilirliğine ve yaşanabilirliğine kadar birçok aşamada etkin bir şekilde yer alıyoruz. Bu sorumluluğumuzu vicdanla taşımak zorundayız. Çocuklarımızın vicdanlı şehirlerde yetişebilmesi için" ifadelerini kullandı.

"400 BİN KONUTUN İNŞASI SÜRÜYOR"

Zirvede konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ise "11 ilimizi kapsayan bir afet seferberliği başlattık. TOKİ ve Emlak Konut önemli bir sınav verdi. Tarihi ve kültürüyle oradaki yapıyı koruduk. Çok büyük destekler oldu. En büyük desteklerden biri de Mehmet Kalyoncu öncülüğünde GYODER'den geldi. Bu sürece katkı veren tüm mimarlarımıza, mühendislerimize, meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başlattığımız onlarca projeyle birlikte sahada 400 bin konutumuzun inşası devam ediyor. Şehirlerin tarihi mirasına sahip çıkarak, dönüşümünü hızlı bir şekilde gerçekleştirip, İstanbul'u ve tüm Türkiye'yi 100'üncü yılında deprem ve iklim değişikliğine karşı dirençli hale getireceğiz" diye konuştu.