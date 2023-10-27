“Korsan taşımacılıkta cezalar caydırıcı değil”

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, korsan taşımacılığa tepki gösterdi. Türkiye'nin birinci gündem maddesinin korsan taşımacılık olduğunu ifade eden Anık, "İnternet üzerinden yapılan yazılım sayesinde her önüne gelen özel arabayla yolcu taşıyor. Biz taksiciler olarak belediye ruhsatımız yoksa bu mesleği yapamayız. Bunu yıllık olarak almak mecburiyetindeyim. Aksi takdirde trafik polisi beni durdurup 'Belediye ruhsatını göster' dediği zaman gösteremezsem benim aracım kapatılıyor. Bu tarz durumlarda, özellikle korsan taşımacılıkta caydırıcılık az. Bakanlığın bu konuda harekete geçmesi lazım. Biz gerekli müracaatlarımızı yapıyoruz. Uzun süreli kapatmaların ve para cezalarının arttırılması gerekir" diye konuştu.