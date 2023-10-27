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Haberler Ekonomi Milli teknoloji hamlesi kartları yeniden dağıttı

Milli teknoloji hamlesi kartları yeniden dağıttı

HABER MERKEZİ
Milli teknoloji hamlesi kartları yeniden dağıttı
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Aydın Üniversitesi 2023-2024 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Törende öğrencilerle bir araya gelen Kacır, akademik yılın ilk dersini "Milli Teknoloji Hamlesi" başlığıyla verdi. Türkiye'nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünya birincisi olduğunu vurgulayan Kacır, "Savunma sanayiinde ihracatımız 240 milyon dolardı. Bu yıl 6 milyar dolara geldik. Seneye 10 milyar dolar savunma sanayi ihracatı yapacağız. Savunma ve havacılık cirosu 1 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi. Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğudur" ifadelerini kullandı.
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