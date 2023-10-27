SGK’nın Genç Girişimci Teşviki can suyu oluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, Genç Girişimci Teşviki hakkında bilgiler aktardı. Kurt, iş hayatına yeni bir başlangıç yapan genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla, 1 Haziran 2018 tarihinde hayata geçirilen bu teşvikten yararlanılabilmesi için bazı şartların olduğunu ifade etti.

ORTAĞI OLAN DA FAYDALANIR

Yavuz Kurt, o şartları, "Girişimcilerin, Gelir Vergisi Kanununda öngörülen kazanç istisnası kapsamında olması, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurup, 29 yaşını doldurmamış olması, 5510 sayılı Kanunun 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişi, adi ortaklık veya şahıs şirketi ortağı olması" olarak sıraladı. Birden fazla ortağı olan işletmelerde ise bu teşvikten yararlanılabilmesi için tüm ortakların şartları sağlaması gerektiğine vurgu yapan Yavuz Kurt, bu halde de en genç ortağın teşvikten istifade edebileceğine değindi.

HAZİNEDEN KARŞILANIYOR

Kendi işini kurarak iş hayatına atılan girişimci gençlerin, teşvik sayesinde bir nebze de olsa rahat bir nefes alacağını belirten İl Müdürü Kurt, "Teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan gençlerin asgari ücret üzerinden hesaplanan 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamındaki prime esas kazançlarının tamamı SGK'ye yapılan başvuru tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile hazine tarafından karşılanmaktadır. Örneğin; 2023 yılında bu teşvikten yararlanan bir gencimizin temmuz ayından itibaren ödeyeceği prime esas kazanç tutarı 4 bin 628 TL iken bu tutarın tamamı hazine tarafından karşılanacaktır. Genç Girişimci Teşvikinin yararlanma süresi bitiminden itibaren sigorta primlerini düzenli ödeyen gençlerimiz herhangi bir süre sınırı da olmayan 5 puanlık sigorta prim teşvikinden de yararlanabileceklerdir" şeklinde konuştu.