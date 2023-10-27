Ziraat Kuleleri’nin mükemmelliği tescillendi

Daha sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler oluşturma konusunda kâr amacı gütmeden çalışan, küresel bir kuruluş olan Yüksek Binalar ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi (CTBUH) tarafından, 16-21 Ekim 2023 tarihleri arasında Singapur ve Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen konferansta Ziraat Kuleleri, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. Ziraat GYO tarafından geliştirilen İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi, CTBUH tarafından "İnşaatta Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü. Ziraat Kuleleri, mimari tasarım ve yapımda mükemmeliyet, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında sergilediği üstün performansla, dünya genelinde 400`ün üzerinde nitelikli projeyi geride bıraktı. Kazanılan bu ödül ile Ziraat Kuleleri Projesi, sürdürülebilir bir gelecek tasarlamak için enerji verimliliği, çevre dostu tasarım ve yeşil bina uygulamaları kapsamında sunduğu benzersiz yaklaşımı dünya çapında duyurmuş oldu.