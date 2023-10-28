  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi ‘Her zamanki gibi doğanın yanındayız’

‘Her zamanki gibi doğanın yanındayız’

HABER MERKEZİ
‘Her zamanki gibi doğanın yanındayız’

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Başkanı Ali Rıza Koç, Muğla Yeniköy'deki termik santral sahasıyla ilgili "TTKD, YK Enerji'nin değil, bizim yanımızda yer almalı' şeklindeki açıklamalara ilişkin, "Derneğimiz, kimsenin yanında değil; sadece ülkemizin ve onun doğasının yanındadır" dedi.

TTKD Başkanı Koç, son günlerde bazı çevrelerce yapılan açıklamalara yanıt verdi.

Koç, "Bağımsızlığı ve bilimselliğiyle uluslararası tanınan derneğimiz, kimsenin yanında değil; sadece ülkemizin ve doğasının yanındadır. Hep doğanın ve bilimin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA