‘Her zamanki gibi doğanın yanındayız’

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Başkanı Ali Rıza Koç, Muğla Yeniköy'deki termik santral sahasıyla ilgili "TTKD, YK Enerji'nin değil, bizim yanımızda yer almalı' şeklindeki açıklamalara ilişkin, "Derneğimiz, kimsenin yanında değil; sadece ülkemizin ve onun doğasının yanındadır" dedi.

TTKD Başkanı Koç, son günlerde bazı çevrelerce yapılan açıklamalara yanıt verdi.

Koç, "Bağımsızlığı ve bilimselliğiyle uluslararası tanınan derneğimiz, kimsenin yanında değil; sadece ülkemizin ve doğasının yanındadır. Hep doğanın ve bilimin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.