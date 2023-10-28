İzmir yat turizminin başkenti olacak

İzmir'in Foça ilçesindeki Yeni Foça Yat Limanı'nın açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile çok sayıda bürokrat ve sektör temsilcisi katıldı.

SALDIRILARI KINADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, törendeki konuşmasına İzmir'de 6 yıl görev yaptığını hatırlatarak başlayıp, sabah saatlerinde havaalanından kente girince yaptıkları çalışmalar hakkında istişarede bulunduklarını ve gurur duyduklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, konuşmasının başında İsrail'in çoğu bebek, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinliyi şehit ederek Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları kınadı. Filistin'de yaşanan insanlık dramını ve İsrail'in yaptığı katliamları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan başka gerçek manada konuşmaya cesaret eden bir lider göremediğini belirten Uraloğlu, bu savaşın kalıcı barışa giden yolu açması için Türkiye'nin sorumluluk almaktan asla kaçınmayacağını söyledi.

'TÜRKİYE DENİZ ÜLKESİDİR'

TÜRKİYE'NİN bir deniz ülkesi olduğunu kaydeden Uraloğlu, "2002 yılında Türk sahipli deniz ticaret filosu dünyada 17. sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt ton ile 12'nci sırada. İzmir'i; Özdere, Dikili, Çeşme Şifne, Çeşmealtı ve Şakran'da açılacak yat limanlarıyla Türkiye yat turizminin başkentine dönüştüreceğiz. Türkiye Yüzyılı her alanda olduğu gibi yat ve kruvaziyer turizminin de yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.