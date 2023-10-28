Rekabet Kurumu’ndan firmalara 40 milyon ceza

DEPREM bölgesinde çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik soruşturmalarına devam eden Rekabet Kurumu 19 teşebbüse daha soruşturma başlattı. Fırsatçılara göz açtırmayan Rekabet Kurulu ceza yağdırdı. 2023'ün ocak ayında Adana ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren hazır beton üreticileri hakkında da soruşturma açıldığı belirtilerek, "Söz konusu soruşturma kapsamında 3 teşebbüs (Ceyhan Hazır Beton İnşaat, Çimsa Çimento ve Oyak Çimento) hakkında yerinde incelemeyi engelledikleri gerekçesiyle toplamda 39 milyon 753 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır" denildi.