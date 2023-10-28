‘Sürdürülebilir Bir Gelecek’ için İnşa Edenler’de buluştular

İnşaat Deryası tarafından, bu yıl ilk defa gerçekleştirilen 'İnşa Edenler' gala ve panel organizasyonunda inşaat sektörünün temsilcileri bir araya geldi. DYO, Pimapen ve Emre Demir İnşaat sponsorluğunda, Bayraklı Bella Vista Event'te gerçekleştirilen kokteylle başlayan etkinlikte İzmir'in önde gelen müteahhitleri, mimarları, yapı malzemeleri sektörü temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda seçkin davetli bir araya geldi.

5 BİN AĞAÇ TOPRAĞA

Onag Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve İnşaat Deryası İmtiyaz Sahibi Niyazi Gültekin, yaptığı açılış konuşmasında 7 yıldır sektörün sorunlarının çözümü ve sektördeki gelişmelerin duyurulması için ekip olarak çalıştıklarını söyledi.

Gültekin, 'Sorumluluğumuz, yeşil bir gelecek' sloganıyla gerçekleşen organizasyon kapsamında Soma Işıklar'da 5 bin ağaç toprakla buluşturulacağını da dile getirdi. İnşa Edenler etkinliğinin 2. bölümünde ise 'Sorumluluğumuz Yeşil Bir Gelecek' başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, Neva Prestij Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk ve İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, sürdürülebilir bir kent için yapılması gerekenleri masaya yatırdı.