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Alman ekonomisi 3. çeyrekte küçüldü

HABER MERKEZİ
Alman ekonomisi 3. çeyrekte küçüldü

ALMANYA ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daraldı.

TÜKETİM YAVAŞLADI

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi'nin öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Piyasalarda Alman ekonomisinin söz konusu çeyrekte yüzde 0,3 küçülmesi bekleniyordu. İkinci çeyrekte, Alman ekonomisi bir önceki çeyreğe göre revize rakamlarla yüzde 0,1 büyümüştü. Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmasının ana sebebi, yüksek enflasyonun ve faiz oranlarının özel tüketimi yavaşlatması oldu.

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