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Haberler Ekonomi Ayasofya’ya giriş yabancılara ücretli

Ayasofya’ya giriş yabancılara ücretli

HABER MERKEZİ
Ayasofya’ya giriş yabancılara ücretli
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verileri ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin restorasyonuna ilişkin, "Ayasofya'nın ana kubbesinde üst örtünün değişmesi ve onarılmasıyla ilgili çalışmalar var. Bu restorasyonlar sırasında Ayasofya ne ziyarete, ne ibadete kapatılmayacak" dedi. Bakan Ersoy, Ayasofya'ya girişin yabancılara 15 Aralık 2024 itibariyle biletli olacağını belirtti. Ersoy, Sultanahmet meydanının Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon uygulamasında da UNESCO'nun tavsiye ve görüşlerini alarak kararlar uyguladıklarını dile getirdi.
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