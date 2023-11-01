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Haberler Ekonomi Dijital dönüşüme uluslararası yaklaşım

Dijital dönüşüme uluslararası yaklaşım

HABER MERKEZİ
Dijital dönüşüme uluslararası yaklaşım
EGE Genç İş İnsanları Derneği düzenlediği seminerde; işletmelerde dijital bilgi, dijital dönüşüm, dijital yeterlilikleri ele aldı, şirketlerin dijital dönüşümlerine yönelik yol haritası çıkarıldı. Korona virüsü salgınının tüm dünyayı etkilediği dönemde hızlıca çevrim içi uygulamalara geçiş yapan, üye işletmelerin dijitalleşme kapasitesi ve yetkinliğinin belirlenmesine yönelik organizasyonları yöneten, dijitalleşme sürecini hızla tamamlayarak örnek olan EGİAD, son olarak da "Dijital Dönüşüm Uluslararası Yaklaşım ve Derecelendirme Semineri" düzenledi. Küresel bazda kabul gören derecelendirme metodolojisinin irdelendiği seminere, iş dünyası katılım gösterdi.
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