Dijital dönüşüme uluslararası yaklaşım

EGE Genç İş İnsanları Derneği düzenlediği seminerde; işletmelerde dijital bilgi, dijital dönüşüm, dijital yeterlilikleri ele aldı, şirketlerin dijital dönüşümlerine yönelik yol haritası çıkarıldı. Korona virüsü salgınının tüm dünyayı etkilediği dönemde hızlıca çevrim içi uygulamalara geçiş yapan, üye işletmelerin dijitalleşme kapasitesi ve yetkinliğinin belirlenmesine yönelik organizasyonları yöneten, dijitalleşme sürecini hızla tamamlayarak örnek olan EGİAD, son olarak da "Dijital Dönüşüm Uluslararası Yaklaşım ve Derecelendirme Semineri" düzenledi. Küresel bazda kabul gören derecelendirme metodolojisinin irdelendiği seminere, iş dünyası katılım gösterdi.