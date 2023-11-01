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Haberler Ekonomi EİB’den sürdürülebilir gıda sistemi hamlesi

EİB’den sürdürülebilir gıda sistemi hamlesi

HABER MERKEZİ
EİB’den sürdürülebilir gıda sistemi hamlesi
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE öncü Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 Tarım Birliği, sürdürülebilir gıda sistemi oluşturmak adına yaptığı çalışmalarını daha ileri taşıyabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile masaya oturdu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Türkiye'nin gıda ve organik ürün ihracatının lideri olan yıllık 7,3 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç eden Ege İhracatçı Birlikleri olarak 10 milyar dolar hedefimize ulaşmak ve gıda sistemimizin iyileştirilmesi için bütün paydaşlarımızla sıkı temas halindeyiz" dedi.
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