En ucuz yağ Tarım Kredi Kooperatifleri’nde satılacak

TARIM Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yağ sektöründe büyük oyuncu olacaklarına dikkat çekti. Hüseyin Aydın, "Hem ürünü alırken, hem işlerken hem satarken yani sürecin her aşamasında yer alıyoruz.

Mevcut tesislerimizi büyüterek veya alım fırsatlarını değerlendirerek yağ sektöründe büyük oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz." dedi.Türkiye'nin katma değerli ürün üretmesi gerektiğini dile getiren Aydın, "Manisa-Turgutlu'da yapılacak yeni yatırım ile kapasitemizi artırarak, nitelikli ve kaliteli bitki koruma ilaçları üretmeyi ve sektördeki payımızı yüzde 5'ten yukarılara çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

4 BİN MAĞAZA HEDEFİ

ÜRETİCİDEN alınan ürünleri işleyerek marketler aracılığıyla son tüketiciye ulaştırdıklarını belirten aydın "Şu an 3 bin 293 satış noktamız bulunuyor, yıl sonunda satış noktası lu'da çıkarson sayımızın 4 bine ulaşmasını hedefliyoruz." dedi. Koopbakkal uygulaması hakkında bilgi veren Hüseyin Aydın, uygulamanın mahalle bakkallarına yönelik olduğunu, küçük bakkalların raflarında Tarım Kredi ailesine ait ürünlerinin satılabildiğini söyledi.