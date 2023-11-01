Erken rezervasyon fırsatı Aralık ayına kadar çekildi

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşından sonra olan erken rezervasyon dönemini aralık ayına çektiklerini söyledi. Bağlıkaya, Antalya'da katıldığı turizm fuarında turizm rakamlarının sektör paydaşlarını mutlu ettiğini belirtti. Türkiye'nin önemli bir turizm ülkesi olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, turizmi 12 aya yaymak, turist sayısını da 60-70 milyonlara yükseltmek için alternatif turizm destinasyonlarının daha fazla ön plana çıkması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin turizm rakamlarının düşmesi söz konusu olmadığını belirten Bağlıkaya, "Çünkü alternatif pazarlarımız çok fazla, çok değişik yerlerden turist kabul eden bir ülkeyiz. Onun için vatandaşlarımızın çok erken davranması lazım" dedi. Firüz Bağlıkaya, yerli turist için yılbaşında erken rezervasyon kampanyaları başlatarak, vatandaşın uygun imkanlarda tatil yapmasını sağladıklarını kaydetti.