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Haberler Ekonomi Merkez Bankası’ndan bankalara KKM talimatı

Merkez Bankası’ndan bankalara KKM talimatı

HABER MERKEZİ
Merkez Bankası’ndan bankalara KKM talimatı
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası'nın payının artırılması için bankalara yeni bir talimat vererek KKM'de hedefi tutturamayanlara yüzde 8 komisyon getirildiğini belirtti. TCMB para politikası kararını açıklarken Türk Lirası'nın mevduatlar içindeki payının artırılacağını ve sadeleşme adımlarına devam edileceğini duyurmuştu. Merkez Bankası, bu doğrultuda Türk Lirası'nın güçlenmesini sağlamak adına bankalara yeni talimat gönderildi. TCMB, bankalara ilettiği mektubunda Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) hedefi tutturmayan bankalara yüzde 8 komisyon uygulanacağını belirtti.
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