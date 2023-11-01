Önümüzdeki 1 yıl sıfır atık yılı olacak

Kentsel gelişim hedeflerini geliştirmek ve şehirlerin önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edilen ve her yıl 31 Ekim'de farklı bir şehirde kutlanan Dünya Şehirler Günü, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve ilk kez Üsküdar'da kutlandı. 'Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı' temasıyla düzenlenen 2023 Dünya Şehirler Günü programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'in katılım sağladığı programda Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve çok sayıda davetli katıldı.

KÜRESEL SIFIR ATIK FONU

İklim kriziyle mücadelede her fırsatta dile getirdiğim bir husus var. Bu sorunun ortaya çıkmasında payı olmamasına rağmen sonuçlarından orantısız etkilenen ülkeler ne yazık ki çoğunlukta. Şehirlerini ve yaşam biçimini sürdürülebilir bir şekilde dönüştürmek için yeterli tecrübesi ve finansmanı bulunmayan ülkeler üzerinde hepimizin sorumluluğu var. Herkes için sürdürülebilir kentsel gelecek inşa etmek için her şeyden önce adil bir finansman sistemi kurmak mecburiyetindeyiz. Bu düşünceyle sıfır atık danışma kurulu öncülüğünde uygulamayı hayata geçirmek isteyen ülkelere katkı sağlamak üzere küresel bir sıfır atık fonu kurulması için gerekli girişimleri başlatacağız. Danışma kurulumuzun 3 senelik görevi süresi boyunca atık yönetimi konusunda önemli çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. 26 Temmuz'da çevrimiçi tanışma buluşmasında gerçekleştirdiğimiz kurulun ilk resmi toplantısını yarın, 1 Kasım'da, İstanbul'da gerçekleştireceğiz" dedi.

İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ

ERDOĞAN, "Filistin'de yalnızca siviller hayatını kaybetmiyor. İnsanlığın ortak vicdanı ve ortak umudu da pervasızca yok ediliyor. Nefretin, savaşın ve düşmanlığın hızla yayıldığı bugünlerde barış ve adaleti tesis edecek, birlikte yaşama kültürünü pekiştirecek girişimlere hiç ihtiyacımız olmadığı kadar şu anda ihtiyacımız var" dedi.